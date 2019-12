Tony Britton'ın ölüm haberini usta oyuncunu sunucu kızı Fern Britton, sosyal medyadan verdi.



Britton, Operation Amsterdam, Sunday Bloody Sunday ve The Day of the Jackal filmlerinde oynamıştı. Usta oyuncu son olarak 2012 yılında Run for Your Wife filminde yer almıştı.



Sunucu Fern Britton ve senarist Cherry Britton, ünlü oyuncunun Ruth Hawkins ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Sonrasında Danimarkalı heykeltıraş Eva Castle ile evlenen Tony Britton’ın bu evlilikten de Jasper adlı bir oğlu vardı.