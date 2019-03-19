Ümit Yesin'in ölüm haberini meslektaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu.



Avkıran, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!" dedi.

ÜMİT YESİN KİMDİR?



Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara’da doğdu. 1969 yılında İstanbul’a taşındı. İlkokul ve ortaokulu Ankara’da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul’da bitirdi. Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay’ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.



Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.



Ümit Yesin, 1989 yılında TRT’de yayınlananHanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakteri, Çiçek Taksi'de Şeker Kazım, Cennet Mahallesi'nde Muharrem, Akasya durağında Duran Ağa karakterleri ile adını geniş kitlelere duyurdu.



Ümit Yesin, oyuncu Evin Esen ile evlendi. Uzun bir süre evli kaldıktan sonra 2011 yılında boşandı.