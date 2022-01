The Time Machine filminin yanı sıra Platinium High School ve Where The Boys filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken Yvette Mimieux uykusunda yaşamını yitirdi.



Özellikle 60'lı yıllarda birçok Hollywood filminde rol alan yıldız oyuncu 3 kez Altın Küre ödülü kazanmıştı.



Usta oyuncu son olarak Lady Boss dizisinde rol almıştı.

