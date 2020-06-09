Usta sanatçı Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayşegül Atik, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Atik'in Bodrum'da kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy olan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.



Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı.



1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla çeşitli skeçlerde yer aldı. Oyuncu, En Son Babalar Duyar'ın başta olduğu birçok dizide oynadı.