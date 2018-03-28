Usta sanatçı Erol Küçükyalçın yoğun bakımda

Müzisyen Onur Akay, usta sanatçı Erol Küçükyalçın'ın, yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Küçükyalçın'ın durumunun ağır olduğunu söyleyen Akay şu ifadeleri kullandı: "Türk sanat müziğinin usta ismi Erol Küçükyalçın, Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Yıllarca TRT mikrofonlarından sevenlerine seslenen hocamızın durumu ağır ve dualarınıza ihtiyacı var."



Erol Küçükyalçın

EROL KÜÇÜKYALÇIN KİMDİR?



Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın yetiştirdiği ilk sanatçılar arasında yer alan ve Eyüp Mûsıkî Vakfı'nın ilk koro şefi olan Erol Küçükyalçın, çok sayıda sanat müziği sanatçının da hocasıdır.



Emekli TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı olan Erol Küçükyalçın, 60'lı yıllarda Sahibinin Sesi'ne yaptığı plaklarıyla tanındı.



Albümlerinde ise Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan usta sanatçı, Emel Sayın'la beraber Neşe-i Muhabbet Müzikali'nde de yer aldı.



Erol Küçükyalçın, hâlâ Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapmaktadır.