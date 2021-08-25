Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Birçok projede yer alan usta sanatçı Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" dedi.



METİN ÇEKMEZ KİMDİR?



1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroya başlayan Metin Çekmez, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi.

1972 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı “Tatlı Dillim” sinema filmi ile oyunculuğa başladı.

Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Çekmez, son olarak 2014 yılında Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz, Hatice Şendil, Gürbey İleri ve Begüm Kütük’ün oynadığı “Kaderimin Yazıldığı Gün” dizisinde Ziya Yörükhan karakterini canlandırdı.

Çekmez, 2011 yılında rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı.

ROL ALDIĞI PROJELER

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek - Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt - 2004

Baba - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin - 1999

Kurtuluş - Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar - Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972