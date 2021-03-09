Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda: Cenaze ayrıntıları belli oldu

Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



62 yaşında hayata veda eden Öztekin'in kızı Pelin Öztekin yaptığı açıklamada, "Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi 10 Mart Çarşamba günü, saat 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" dedi.

SON MESAJ



Öztekin'in uzun süredir birlikte çalıştığı yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada usta oyuncunun kendisine attığı son mesajı paylaştı.



Güven, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun



" Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji...”seksenler” de de kullanılabilir. "https://t.co/gbsFOlgl05 — Birol Güven (@birolguven) March 8, 2021

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

DİZİ VE FİLMLERİN ARANAN YÜZÜYDÜ