Usta tiyatrocu Jale Birsel yaşamını yitirdi (Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı)

Yıldız Kenter'in ardından bir acı haber de Jale Birsel'den geldi. Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti.



İzmir'de yaşayan Birsel'in geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden dolayı gözlerini yumduğu kaydedildi.



Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz"



YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI



Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.



JALE BİRSEL KİMDİR?



Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından Yalancı adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini aldı.



38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı.