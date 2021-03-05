Usta yönetmen Jean-Luc Godard sinemayı bırakıyor

Fransız Yeni Dalgası'nın (Nouvelle Vague) en etkili isimlerinden Jean-Luc Godard, Breathless, Contempt, Pierrot le Fou, Masculin Feminin gibi filmlerin yer aldığı uzun soluklu sinema macerasının ardından yönetmenlik yolculuğunun sonuna yaklaştığını açıkladı.

Independent Türkçe'nin IndieWire'dan aktardığı habere göre sanal olarak düzenlenen Kerala Uluslararası Film Festivali için gerçekleştirilen 85 dakikalık söyleşide Godard, son iki projesinin ardından yönetmenlikten emekli olacağını doğruladı.

"İKİ SENARYO YAZIP NOKTALAYACAĞIM"



Ünlü yönetmenin halihazırda geliştirme aşamasında olan iki senaryosu bulunuyor. 90 yaşındaki Godard planlarına dair şu ifadeleri kullandı:



"İki senaryo yazarak film hayatımı, evet yönetmenlik hayatımı noktalayacağım. Sonra, 'Hoşçakal sinema' diyeceğim."

Yeni Dalga akımı içinde Godard'ın yanı sıra François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol gibi isimler de sayılabilir. Godard en son 2018'de Cannes Film Festivali'nde The Image Book filminin gösterimini yapmıştı.



Daha önce yaptığı başka bir açıklamada corona virüs pandemisinin çalışmalarına etkisinden bahseden yönetmen şu ifadeleri kullanmıştı:



"Etkisi olacak ama doğrudan değil. Virüs hakkında mutlaka bir veya iki kez konuşulmalı. Beraberinde getirdiği her şeyle birlikte virüs bir iletişim biçimidir. Bu onun yüzünden öleceğimiz anlamına gelmese de onunla pek de iyi yaşayamayabiliriz."