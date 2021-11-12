Uyandığımda Sesim Yoktu uluslararası tiyatro festivalinde sahnelenecek

Yapımcılığını Bu Yapım’ın üstlendiği ve usta yönetmen Tamer Levent rejisiyle seyircinin karşısına çıkan, Burcu Görek ve Dilara Gül’ün performanslarıyla yoğun ilgi gören Uyandığımda Sesim Yoktu oyunu, dünyanın birçok noktasında seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Bu yıl sezonu Kadıköy’de açan oyun, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta sahne almıştı. Seyircilerin ilgisi karşısında Litvanya ve Kosova’dan da davetler alan ekip, ilk olarak Priştine Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek oyunlardan biri oldu. Oyun, festival kapsamında 1 Aralık’ta Kosovalı tiyatroseverlerle buluşacak.



Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da sahneye çıkmaktan oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Görek ile Gül, kadınların dünyanın her yerinde benzer acılar yaşadıklarını, bu yüzden oyunu izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulabildiğini söylediler.



KADINA YÖNELİK ŞİDDET SORGULANIYOR



Uyandığımda Sesim Yoktu modern kadının kafasındaki iç çatışmayı, ikircikli halini, fiziksel, grotesk, epik, dramatik tiyatro yaklaşımlarıyla ve akapella yardımıyla çağdaş bir anlatıma kavuşturuyor. Bir sabah uyandığında annesinin öldüğünü öğrenen Cassandra, annesi için hazırlaması gereken anma konuşması üzerinden içine düştüğü yalnızlıkla birlikte kadına yönelik her türlü baskı ve şiddeti sorgulamaya ve özeleştiri yapmaya başlıyor.



BAŞKALDIRI OYUNU



Bastırılmış kişiliğinin yarattığı başkaldırıyla, erkeklerde normal görülen davranışların kadınlarda anormal görülebileceği tepkisini de gösteren oyun; açık bir şekilde baskı gören, örtülü bir baskının içinde kendini bulan, yaşadığı birçok korku ve toplumun ona dayattıklarından dolayı kendini ifade edemeyen, sesleri kısılmış, hırpalanmış, hatta canice öldürülmüş kadınların hakları için yazılmış bir başkaldırı oyunu.



Türkiye’de ilk kez 6 Şubat 2020 tarihinde gösterilen ve Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan oyun, farkındalık sahibi Kanadalı bir kadının tepkisinin, Türkiye kadınından farklı olmadığının da kanıtı.



YILIN EN İYİ OYUNU SEÇİLDİ



Orijinal adıyla Mouthpiece, 2016 sezonunda “Toronto Tiyatro Eleştirmenleri” tarafından “Yılın En İyi Kanada Oyunu” seçildi. Oyun, 2017 yılında ise Edinburg Fringe Festivali’nde “En İyi Sahne Performansı” başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.