Uzay Yolu'nun (Star Trek) Kaptan Kirk'ü gerçekten uzaya gidiyor

Televizyon yapımcı, sinema tarihine geçen Uzay Yolu’da (Star Trek) Kirk karakterini canlandıran William Shatner uzay turizmine katılmasını istedi. 54 yıl önce intergalaktik USS Enterprise adlı yıldız gemisinin kaptanı James T. Kirk rolü ile dünya çapında üne kavuşan 88 yaşındaki William Shatner bu yıl fırlatılması planlanan ticari roketlerden birinde yer almayı değerlendirmeye aldı.

Leonard Nimoy, William Shatner ve DeForest Kelley 1966 yapımı Star Trek filminde

Mirror’ın haberine göre konuyla ilgili detay vermekten kaçınan Shatner, bu yolculukta ölme ihtimaline dair şakalar yaptı.

Shatner geçen ağustosta Las Vegas'ta düzenlenen Uzay Yolu konferansına katıldı

“Bu konuya birçok açıdan bakabilirsiniz” diyen Shatner, sözlerini şöyle sürdürdü: Birincisi, geri döneceğimi hissediyorum. Ama dönemezsem de kaybedecek neyim var? Shatner ayrıca, “Sizinle 88 yaşında biri olarak konuşuyorum. Kaybedecek bir şeyim olduğuna inanmıyorum” dedi.

Leonard Nimoy ve William Shatner'in 1982 yapımı Uzay Yolu Khan'ın Gazabı'ndan fotoğrafları

Efsane oyuncunun uzay yolculuğuyla ilgili detayların birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.