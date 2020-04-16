Uzmanlar öneriyor: Bol bol müzik dinlemeliyiz

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs hasta veya hasta olmayan herkesin psikolojisini etkileyebiliyor. Virüs sebebiyle pek çok kişide kaygı düzeyinin yüksek seyrettiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Önder Kavakçı, sürecin uzamasının depresyonu beraberinde getirebileceğine vurgu yaptı.

Müziğin kendiliğinden yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği olduğuna değinen Kavakçı, “Bu süreçte çok müzik dinlemekte fayda var. Mümkünse dans edip, oynayabilirsiniz. Her tür müzik iyi gelir. Çok duygusal ve hüzünlü müziklerin bile yatıştırıcı özellikleri kanıtlanmıştır. Günün belli saatlerinde daha eğlenceli başlayıp, farklı saatlerinde de değişik müzikler tercih edebiliriz. Çok fazla film ve konser şu anda internet ortamında erişime açıldı. Bunlardan yararlanabiliriz” diye konuştu.



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