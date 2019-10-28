Vahşet Tanrısı oyunu DasDas'ta

Kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran’ın yer aldığı DasDas’ın bu sezon merakla beklenen yeni oyunu Vahşet Tanrısı’nın prömiyeri gerçekleşti.

DasDas_Vahşet Tanrısı (1).jpg
DasDas_Vahşet Tanrısı (1).jpg

28.10.2019 - 14:12 Son Güncelleme : 28.10.2019 - 14:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Leyla ile Mecnun'un hikayesi Devlet Tiyatroları sahnesinde

Leyla ile Mecnun'un hikayesi Devlet Tiyatroları sahnesinde

Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve eğlence mekanı DasDas’ın bu sezonki yeni oyunu Vahşet Tanrısı ilk kez seyirciyle buluştu.

Kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimler yer alırken, Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği, Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu seyirciden tam not aldı.

Çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan oyun, yıllardır dünyanın dört bir yanında kapalı gişe olarak sahneleniyor.

Vahşet Tanrısı 29 ve 30 Ekim akşamları yeniden DasDas Sahne’de olacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...