Vahşet Tanrısı oyunu DasDas'ta

Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve eğlence mekanı DasDas’ın bu sezonki yeni oyunu Vahşet Tanrısı ilk kez seyirciyle buluştu.



Kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimler yer alırken, Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği, Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu seyirciden tam not aldı.



Çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan oyun, yıllardır dünyanın dört bir yanında kapalı gişe olarak sahneleniyor.



Vahşet Tanrısı 29 ve 30 Ekim akşamları yeniden DasDas Sahne’de olacak.