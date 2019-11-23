Valonya Kraliyet Oda Orkestrası Beethoven ile İş Sanat’ta

Valonya Kraliyet Oda Orkestrası, 3 Aralık Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Bu yıl Beethoven’ın 250. yaşı kutlandığı için grup, bestecinin “Quartette Serioso op. 95” adlı eserini konser programına ekledi.

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Valonya Kraliyet Oda Orkestrası, 3 Aralık Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Ludwig van Beethoven’ın 250. yaşının kutlandığı bu yılda, Valonya Kraliyet Oda Orkestrası bestecinin orijinalini yaylı quartet için yazdığı “Quartette Serioso op. 95” adlı eserini konser programına ekledi.

Orkestra şefi Frank Braley’nin batonu altında Valonya Kraliyet Oda Orkestrası, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve trompetçi Romain Leleu ile Beethoven’dan Şostakoviç’e uzanan bir konser programı ile aynı sahnede olacak. 3 Aralık Salı akşamı gerçekleşecek konserin saati 20.30. 

İŞ SANAT'TA ARALIK AYI

3 Aralık Salı Saat: 20.30 Valonya Kraliyet Oda Orkestrası

Frank Braley şef

Muhiddin Dürroğlu piyano

Romain Leleu trompet

13 Aralık Cuma Saat: 20.30Mahler Oda Orkestrası

François- Xavier Roth şef

Holger Groschopp piyano

Stefan Dohr korno

Matthias Kelemen timpani

15 Aralık Pazar Saat: 15.00 Beethoven ve Shakespeare’li bir çocuk oyunu: Fırtına

17 Aralık Salı Saat: 20.30 Omar Sosa, Paolo Fresu, Trilok Gurtu

22 Aralık, Pazar Saat: 17.00 Yaşar Kemal Hikaye Dinletisi: Tek Kanatlı Bir Kuş

23 Aralık, Pazartesi Saat: 20.30

26 Aralık, Perşembe Saat: 20.30

Ümit Besen Şarkıları

Kalben

Melike Şahin

Selin Sümbültepe

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