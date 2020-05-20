Van Gogh eserleri arabayla gezilebilecek

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Immersive Van Gogh sergisi önümüzdeki ay ziyarete açılıyor. Sergi, Hollandalı ressamın eserleri arabaların içinde görme imkanı da sunuyor.

20.05.2020 - 14:23

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Pandemi öncesi Kanada’nın başkenti Toronto’da 1 Mayıs’ta açılması planlanan Vincent Van Gogh’un eserlerini içeren dijital sergi Immersive Van Gogh, önümüzdeki ay ziyaretçilerine kapılarını açacak. The Toronto Star’ın eski baskı fabrikasında yapılacak sergiye gelen ziyaretçiler, Van Gogh’un eserlerini arabalarının içinden görme imkanı da bulacak.

Sadece 14 arabanın gireceği sergide izleyiciler, sanatçının aralarında Yıldızlı Gece ve Ayçiçekleri de dahil olmak üzere pek çok eserinin oda büyüklüğündeki dijital halini, bir müzik eşiğinde gezebilecek.

EYLÜL SONUNA KADAR GEZİLEBİLECEK

18 Haziran’da başlayacak The Gogh by Car sergi, eylül sonuna kadar devam edecek.

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