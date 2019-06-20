Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 130 bin euro, yani yaklaşık 850 bin liraya alıcı buldu.
Silah, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen açık artırmada satıldı. Adı açıklanmayan bir kişi, 7 milimetrelik silah için 130 bin euro, yani yaklaşık 850 bin TL teklifte bulundu. Silah, 1960'larda Fransa'nın kuzeyinde Van Gogh'un son günlerini geçirdiği bir köyde bulunmuştu.
Van Gogh'un silahına 130 bin Euro
NTV HaberSanat
Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un kendi canına kıydığı düşünülen silah açık artırmayla satıldı.
Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un kendini öldürdüğü düşünülen silah, açık artırmayla 130 bin euro, yani yaklaşık 850 bin liraya alıcı buldu.