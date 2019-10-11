Türk Kanada Derneği ve Simon Fraser Üniversitesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan, Vancouver Türk Filmleri Festivali 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, Vancouver'da Goldcorp Centre for the Arts Cinema'da gerçekleşecek. Festival bu yıl da, ödüllü Türk filmlerini Kanada'ya getirerek, Türk kültürünü ve sinemasını tanıtmayı, ülkenin toplumsal sorunlarına çağdaş sinema üzerinden dikkat çekmeyi hedefliyor.



EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLLÜ FİLM

15 Kasım gecesi gerçekleşecek galanın ardından, dünya prömiyerini Berlin'de yapan Kız Kardeşler filmi sergilenecek. 69'uncu Berlin Uluslararası Film Festivali Berlinale'e katılan, 25. Saraybosna Film Festivali’nde ülkemizi temsil ederek, yönetmeni Emin Alper'e En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Kız Kardeşler, 38. İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve üç başrol oyuncusuyla birlikte En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini topladı.

Kız Kardeşler filmi

"İZLEYİCİNİN ÇOK İLGİSİNİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Festival Direktörü Eylem Sönmez, "Festivalin bu yıl ki temasının kadın olduğu düşünülürse, Anadolu'da yaşarken tek tek köylerini terk edip, büyük şehirlere hizmetçi olarak gönderilen, sonra köylerine dönerek birbirleriyle yüzleşen, yaşadıkları zorluklara rağmen dimdik ayakta duran üç kız kardeşin öyküsünün, Kanadalı sinema izleyicilerinin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" dedi.



ÖDÜLLERE DOYAMAYAN FİLM



Festivalin ödüllere doymayan bir diğer filmi yönetmenliğini Çagla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı Sibel. Karadeniz'de yaşayan ve ıslık diliyle konuşan Sibel’in kendi gücünü keşfetme hikayesi tüm dünyaya yayılıyor. Filmin aldığı bazı ödüller arasında 71. Locarno Film Festivali; FIPRESCI Ekümenik Jüri ve Genç Jüri ödülleri, 26. Hamburg Film Festivali Avrupa Sineması Ortak Yapımları ödülü, 55. Ulusal Yarışma En İyi Senaryo ve En iyi Kadın Oyuncu ödülleri, Cannes Sinema Buluşmaları Film Eleştirmenleri ve Seyirci Ödülleri bulunuyor.



İLGİ ÇEKECEK FİLMLERDEN BİRİ MÜSLÜM



Zorluk ve yokluk içinde geçen bir çocukluk ve ölümcül bir kazadan sonra, müziğiyle ezilmiş ve yoksul kesimin sesi haline gelen ve yıllar içinde tüm sosyo ekonomik kesimlere isyankar müziğini sevdiren arabesk sanatçısı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan ve Türkiye'de 5 milyon 56 bin izleyici sayısı ile 2018'in en çok izlenen sinema filmi olan, Müslüm de bu yılın ilgi çekecek yapıtlarından.

Timuçin Esen (Müslüm)

BU YILIN KONUĞU SAADET IŞIL AKSOY



Gerçek olaylara dayanan Anons filmi ise, 1 gece üzerinden, Türkiye'nin acılı ve zorlu politik geçmişine ve bugününe iğneleyici bir gönderme yapıyor. Bu yılın konuğu, Saf filmindeki başrolüyle Saadet Işıl Aksoy. Yönetmenliğini Ali Vatansever’in yaptığı filmde, Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor.



FESTİVALİN SÜRPRİZİ İSTANBUL'UN GÖZÜ



Festivalin bu seneki sürprizi ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, efsanevi fotoğrafçı-tarihçi Ara Güler'in kendi dilinden hikayesinin anlatıldığı ve ölümünden kısa bir süre önce tamamlanan, İstanbul'un Gözü belgeseli. Yönetmenliğini Binnur Karaevli ve Fatih Kaymak'ın yaptığı bu belgeseli izleyenler, hem 60 dakikalık bir İstanbul turuna çıkacak, hem de büyük ustaya son bir kez saygı duruşunda bulunacak.

KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR TARTIŞILACAK



Festival kapsamında izlenebilecek diğer filmler; Kardeşler, Çınar ve Nuh Tepesi. Türkiye ve Kuzey Amerika'da Film Sektöründe Kadının Yeri konulu seminerin katılımcıları arasında ise Netflix'in ilk Türk dizisi Protector'un yazarı Binnur Karaevli, Seattle International Film Festivali program direktörü, Justine Barda ve Film ve TV'de Kadın Vancouver Direktörü Carolyn Combs bulunuyor. Panelde erkek egemen bir sektör olan film sektöründe kadınların yeri, çalışma koşulları, yüzleştikleri zorluklar tartışılacak, daha çok kadının bu sektörde var olabilmesi ve kariyer yapabilmesi adına farkındalık yaratılmaya çalışılacak.



EN İYİ FİLME ÖDÜL VERİLECEK



Festivalin bir de Kısa Film Ödülü ayağı var. Genç yönetmenlerin işlerini tanıtabilmek adına açılan kısa filmler kuşağına bu yıl 200'den fazla film başvurdu Seçilen 10 film hem bu festivalde, hem de Seattle Türk Filmleri Festivali'nde sergilenecek; Vancouver'da seyircinin oylarıyla seçilen en iyi filme ödül verilecek.