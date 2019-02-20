İlişkili Haberler 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor

Sahne 74'te gerçekleştirilen galaya, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Oya Başar, Nevra Serezli, Sinan Bengier ve Müfit Can Saçıntı'nın da arasında bulunduğu tiyatro ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Neil Simon'un yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, İlyas İlbey'in de uyarladığı oyunun yönetmenliğini Hidayet Erdinç, dekor tasarımını Barış Dinçel, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu, kostüm tasarımını ise Dilek Kaplan üstleniyor.



Oyunun kadrosunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın yer alıyor.



İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış olan iki sanatçının birbirleriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız ve ezici etkisi anlatılıyor.

