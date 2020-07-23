Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisi açıklandı

Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 77. Venedik Film Festivali için hazırlıklar sürüyor. Festival, geçtiğimiz günlerde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak Altın Aslan verilecek isimleri Hong Konglu yönetmen Ann Hui ve başarılı oyuncu Tilda Swinton olarak açıklamıştı.



Festival yönetimi şimdi de Venedik Klasikleri 2020 seçkisinde yer alan filmleri açıkladı. Venedik Klasikleri seçkisindeki filmler, ilk olarak 25-31 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Bolonya kentinde düzenlenecek Cinema Ritrovato Festivali‘nde gösterilecek, daha sonraki aylarda festival bünyesinde izleyici karşısına çıkacak.



İşte Venedik Klasikleri 2020 seçkisinde yer alan filmler:



Cronaca di un amore – Michelangelo Antonioni (1950)



Claudine – John Berry (1974)



Den Muso – Souleymane Cissé (1975)



Utószezon – Zoltán Fábri (1967)



Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)



Cronaca di un amore

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)



Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)



Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)



You Only Live Once – Fritz Lang (1937)



Serpico – Sidney Lumet (1973)



Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)



Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)



Goodfellas – Martin Scorsese (1990)