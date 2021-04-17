Vin Diesel: John Cena'yı, Paul Walker gönderdi

Fast and Furious serisinin yıldızı Vin Diesel, John Cena'nın filmin kadrosuna katılması hakkında konuştu.

FAST 10'U ETKİLEYECEK

53 yaşındaki oyuncu "Kardeş rolü hakkında çok önceleri konuşmaya başlamıştık. Sıra oyuncu bulmaya geldiği zaman cevap vermesi çok zor bir bilmece halini aldı. Çok fazla oyuncuyu masaya yatırmıştık. Her aktörü düşündük, çünkü ben çok kültürlü biriyim. Her aktör benim kardeşim olabilir. Bu nedenle metodolojiyi dikkatle ele almak zorundaydık. Çünkü içerisinde Fast 10 ile ilgili açıklama yapacak ya da daha fazla gizem yaratacak cevaplar olacaktı" dedi.

"SORGULAMADIM BİLE"



Diesel sözlerine şöylel devam etti "İki saniyeliğine John Cena fikri geldi. Benim Dom'a bürüneceğim bir nokta var. O bölge, serinin tüm hatıralarına sahip, bir ağırlığı var ve orası filme dahil olmam için bir eğitim merkezi gibi. Bir gün John benimle görüşmeye geldi. Ve size söyleyeceğim şu ki, kulağa çılgınca gelecek ve muhtemelen de öyle. Paul Walker'ın onu gönderdiğini düşündüm. Hiç bunu sorgulamadım bile"



FİLMİN KONUSU



Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. F9, 18 Haziran 2021'de sinemalardaki yerini alacak.





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