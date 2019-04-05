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Fransa’nın başkenti Paris’te Auction Art Müzayede Evi, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un kendi canına kıydığı düşünülen silahın açık artırmayla satılacak.

7 mm’lik bir cep pistolu olduğu belirtilen silah, 19 Haziran’da gerçekleştirilecek açık artırmayla satılacak. Silah, 1960’lı yıllarda, Van Gogh’un kendini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu.