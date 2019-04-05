Fransa’nın başkenti Paris’te Auction Art Müzayede Evi, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un kendi canına kıydığı düşünülen silahın açık artırmayla satılacak.
7 mm’lik bir cep pistolu olduğu belirtilen silah, 19 Haziran’da gerçekleştirilecek açık artırmayla satılacak. Silah, 1960’lı yıllarda, Van Gogh’un kendini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu.
Vincent van Gogh’un silahı açık artırmada
Sanat
Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un kendi canına kıydığı düşünülen silahın açık artırmayla satılacağı duyuruldu.
Fransa’nın başkenti Paris’te Auction Art Müzayede Evi, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un kendi canına kıydığı düşünülen silahın açık artırmayla satılacak.