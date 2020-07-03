Virüs tedbirli sergi ziyaretleri başladı

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı nedeniyle düzenlenen 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi de sanatseverleri salgına karşı alınan önlemler altında ağırlamaya başladı. Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, sosyal mesafeye uyarak eserleri inceledi.

Anadolu Ajansı 03.07.2020 - 12:08

Virüs tedbirli sergi ziyaretleri başladı

İlişkili Haberler

On binlerce kadının saçı Kapadokya'daki 'Saç Müzesi'nde sergileniyor

On binlerce kadının saçı Kapadokya'daki 'Saç Müzesi'nde sergileniyor

Milli Saraylar'dan Fatih portreleri sergisi

Milli Saraylar'dan Fatih portreleri sergisi

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını sanatseverlere yeniden açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sergi de salgına karşı alınan önlemler altında ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Girişte ateş ölçümleri yapılan ve maskesiz içeri alınmayan ziyaretiler, 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' adlı sergide bulunan eserleri sosyal mesafe kurallarına uyarak inceledi. Yaklaşık 3 aydır sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar, resimlerle özlem giderdi. Sergi, Leonardo da Vinci'den ilham alan Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin heykelleri, yağlı boya eserleri ve video gösterilerinden oluşuyor.

'PANDEMİ DÖNEMİNDEN SONRA HEMEN GELDİK'

Sergiye kızıyla birlikte gelen Aylin Öztürk, "Pandemi döneminden sonra böyle bir sanatsal etkinlik görünce hemen geldik. Kızım zaten resme çok meraklı, özellikle onun görmesini istedim" dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...