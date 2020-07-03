Virüs tedbirli sergi ziyaretleri başladı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını sanatseverlere yeniden açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sergi de salgına karşı alınan önlemler altında ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Girişte ateş ölçümleri yapılan ve maskesiz içeri alınmayan ziyaretiler, 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' adlı sergide bulunan eserleri sosyal mesafe kurallarına uyarak inceledi. Yaklaşık 3 aydır sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar, resimlerle özlem giderdi. Sergi, Leonardo da Vinci'den ilham alan Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin heykelleri, yağlı boya eserleri ve video gösterilerinden oluşuyor.



'PANDEMİ DÖNEMİNDEN SONRA HEMEN GELDİK'



Sergiye kızıyla birlikte gelen Aylin Öztürk, "Pandemi döneminden sonra böyle bir sanatsal etkinlik görünce hemen geldik. Kızım zaten resme çok meraklı, özellikle onun görmesini istedim" dedi.