İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 'Vizontele'de yaşıyor

Van-Gevaş'ta, 510 metrekarelik alana sahip, 300 kişi kapasiteli Vizontele Sinema Salonu için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı harekete geçti.

Haziran ayında ihalesi yapılan salonun bakım onarım işinin yüzde 75'i tamamlanırken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gösteri salonu, giriş holü, hazırlık odası, çay ocağı ve mescit bulunan salon, yapılan çalışma ile tiyatro, sinema, konferans ve her türlü gösterinin yapılacağı alan haline getiriliyor.



Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi isimlerin rol aldığı Vizontele filminde sinema salonuna ayrı bir yer veriliyor. Televizyon olgusuna hem mizahi, hem de dramatik bir bakış açısıyla yaklaşılan filmde sinemadan TV'ye geçiş süreci de konu alınıyor.



Yaklaşık 377 bin TL'ye mal olan bakım onarım çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.