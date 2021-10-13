Vyzov (Sınanma) film ekibinin uzayda akşam yemeği

Uzayda çekilen ilk film olacak Vyzov'un (Sınanma) yönetmeni Klima Şipenko ve oyuncu Yuliya Peresild’in de yanlarında bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) mürettebatı ABD’ye ait modülde akşam yemeği yedi.

Haberler 13.10.2021 - 14:41

Vyzov (Sınanma) film ekibinin uzayda akşam yemeği

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Uzayda çekilecek olan ilk filmin yönetmeni Klima Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) mürettebatı ile akşam yemeği yedi.

Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte akşam yemeği yedik. İstasyona yeni gelen Anton Şkaplerov, Klima ve Yuliya da bizimleydi. 5 ayın ardından yeni hikayeler duymak harika" dedi.

Pesquet, yemek yedikleri ABD’ye ait Unity modülünden bir de fotoğraf yayınladı.

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