Warner Bros, Looney Tunes çizgi filmlerinde silah bırakma kararı aldı

ABD'de ırkçılık ve şiddet gündemiyle birlikte televizyonlardaki şiddet de tartışmaya açılınca ilk adım Warner Bros'tan geldi. Looney Tunes çizgi film serisindeki karakterlerin silah kullanmasına son verilecek.

08.06.2020 - 14:35

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ABD'de George Floyd'un polis şiddeti kurbanı olmasıyla birlikte ırkçılık ve şiddet olayları ülke gündeminde ilk sırada yer alırken, Warner Bros çizgi filmlerde silah kullanmayı bırakacağını duyurdu.

Dizi ve filmlerdeki şiddet unsurları da kamuoyunda tartışılırken, Warner Bros, Looney Tunes çizgi film serisindeki karakterlerdeki şiddet öğelerini azaltmak için silah bırakmaya hazırlanıyor.

Çizgi filmlerin yapımcılarından Peter Browngardt'ın da "Silah kullanmayı bırakacağız" demeci sonrası çizgi filmin yeni versiyonlarında silah yerine tırpan kullanılacak.

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