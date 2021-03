Warner Bros. pandemi stratejisini değiştiriyor

Warner Bros.’un da bir parçası olduğu ana şirket olan Warner Media, geçen yıl aralık ayında stüdyonun 2021’de çıkacak her filminin aynı anda herhangi bir ek ücret ödemeden HBO Max üzerinden izleneceğini açıkladı. Filmlerin ertelemek yerine hem sinemada hem de HBO Max'te yayınlamaya karar veren stüdyo, sinema sektörünü sarsan stratejisini 2022'de değişeceği açıklandı.

Regal sinemaları 2 Nisan 2021 itibarıyla Godzilla vs. Kong ile bazı kapılarını tekrar açacak

45 GÜN KISITLAMASI



Warner Bros. ve Cineworld's Regal'in yaptığı anlaşmaya göre 2022 yılında Warner Bros'un yayıncılığını yaptığı filmler, filmler vizyona girdiktensonra 45 gün boyunca başka bir yerde yayınlanmayacak, yani ilk 45 gün HBO Max'te yayınlanamayacak



Warner Bros'un 2022 yılındaki filmlerine baktığımızda ise The Batman, The Flash ve Fantastik Canavarlar 3 filmlerini görüyoruz.

Godzilla vs. Kong fragmanı