Warner Bros. süper kahraman filmlerinin vizyon tarihlerini değiştirdi

Warner Bros. önümüzdeki dönemde vizyona girecek DC filmlerinin vizyon tarihini değiştirdi. Alınan kararla oldukça yoğun bir vizyon takvimi olan 2022 ve çok fazla projenin yer almadığı 2023 yılları arasında daha dengeli bir dağıtım yaratılmasının amaçlandığı düşünülüyor.



Beyazperde'nin aktardığına göre, Dwayne Johnson başrollü 'Black Adam' filminin vizyon tarihi 3 ay ileriye atıldı. Film, 21 Ekim 2022'de vizyona girecek. Bu yılın sonunda vizyona girmesi planlanan Jason Momoa'lı 'Aquaman' devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom' ise üç ay ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihi 17 Mart 2023 olarak açıklandı.



Önümüzdeki kasım ayında izleyiciyle buluşacak olan 'The Flash', Warner Bros.'un yeni vizyon takvimine göre 23 Haziran 2023 tarihinde sinemalarda olacak. 'Shazam! Fury of the Gods' filminin vizyon tarihi ise 2 Haziran 2023’ten 16 Aralık 2022’ye çekildi. 20 Mayıs'ta sinemalarda vizyona girmesi planlanan animasyon film 'DC Süper Evciller Takımı' da 29 Temmuz 2022'ye ertelendi.

DC filmi olmayan, Timothee Chalamet'in başrolünde yer alacağı 'Wonka' da dokuz ay ileriye atıldı. 'Charlie and the Chocolate Factory' filmindeki Willy Wonka'nın gençliğini anlatan film, 15 Aralık 2023'te vizyona girecek.

BLACK ADAM FİLMİNDEN TANITIM