Watergate dizisi White House Plumbers’tan ilk görsel

Woody Harrelson ve Justin Theroux'nun başrollerini paylaştığı, HBO’nun Watergate skandalına ışık tutan dizisi White House Plumbers'ın ilk görseli çıktı.

Beş bölümlük dizi, ABD’nin eski başkanlarından Richard Nixon’ı istifaya zorlayan, kendi siyasi sabotajcıları ve Watergate beyni E. Howard Hunt ve G. Gordon Liddy’nin, gayretle korumaya çalıştıkları başkanlığı kazara nasıl devirdiğini anlatıyor.

Dizi, Nixon’ın siyasi kariyerini bitiren CIA çalışanı ve casus romanları yazarı E. Howard Hunt ile eskiden FBI’da çalışan G. Gordon Liddy‘nin gözünden aktarıyor. 1972-1974 yılları arasında gerçekleşen federal siyasi skandal, istifasını veren Nixon’ın başkanlık dönemini bitirerek sonlanmıştı.

KAMU KAYITLARI VE KİTAPTAN UYARLANDI

White House Plumbers, kısmen kamu kayıtlarına ve Egil “Bud” Krogh ve Matthew Krogh’un 'Integrity' kitabına dayanıyor.

dizinin başrollerince de Woody Harrelson ve Justin Theroux'ya Domhnall Gleeson ve Lena Headey eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kathleen Turner, Kiernan Shipka, Ike Barinholtz, Yul Vazquez, David Krumholtz, Rich Sommer, Kim Coates, Liam James, Zoe Levin, Tony Plana, Zak Orth, Nelson Ascencio, Tre Ryder, Gary Cole, Toby Huss ve John Carroll Lynch yer alıyor.