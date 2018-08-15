Mel Gibson ve Helen Hunt’ın başrollerde yer aldığı 2000 yapımı romantik komedi Kadınlar Ne İster'in senaryosunu tersine çeviren yeniden uyarlama What Men Want (Erkekler Ne İster) filminin ilk fragmanı yayınlandı.



Filmin başrol oyuncusu Taraji P Henson, düşünceleri okuyabilme yetisini kazanan kişiyi canlandırıyor.



Nancy Meyers'ın romanından beyazperdeye uyarlanacak film, mucize eseri erkeklerin düşüncelerini okuyabilmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.



Filmde Ali Davis başarılı bir sporcu menajeridir. Ancak Ali, başarısına rağmen sırf cinsiyeti kadın olduğu için erkek meslektaşları tarafından sürekli olarak dışarıda bırakılmaktadır. En sonunda patronu onun sonuna kadar hak ettiği terfiyi vermeyip etrafındaki adamları anlayamadığı için onu eleştirdikten sonra, Ali erkeklerin dünyasında başarılı olmak için ne yapması gerektiğini sorgulamaya başlar. Nerede hata yaptığını anlamak için bir falcıya giden ve orada deneysel bir bitki çayı içen Ali, ertesi sabah uyandığında erkeklerin düşüncelerini okuyabildiğini fark eder. Erkek kulübündeki avantajını sonuna kadar kullanmaya başlayan Ali, ilk etapta davet edilmesi gereken toplantılara katılabilmeye ve iş arkadaşlarıyla poker partilerinde onları yenebilmeye başlar. Yeni kurduğu iktidarıyla Ali, bir sonraki basketbol süperstarıyla anlaşma yapmak için yarışırken, meslektaşlarını alt etmesi gereklidir. Ancak almak zorunda kalacağı riskler en yakın arkadaşları ile olan ilişkisini ve potansiyel yeni bir aşkı baltalaması anlamına gelecektir...

Yönetmenliğini Adam Shankman’ın üstlendiği filmin kadrosunda Tracy Morgan, Wendi McLendon-Covey, Tamala Jones, Max Greenfield, Phoebe Robinson ve Shaquille O’Neal gibi isimleri bulunuyor.



WHAT MEN WANT FİLMİNİN FRAGMANI