Whitney Houston filmi için çalışmalara başlandı

Kariyeri boyunca dünya çapında 200 milyondan fazla albüm satan ve tüm zamanların en çok ödül alan kadın müzisyeni olan Whitney Houston'ın ölümünden 8 yıl sonra biyografisi için çalışmalara başlandı.

Beyazperde'nin haberine göre; yönetmen Stella Meghie; corona virüs salgını öncesi yüzlerce saatlik sahne performanslarından oluşturulan hologram görüntüsüyle turneye çıkmaya hazırlanan Houston'ın I Wanna Dance With Somebody başlıklı biyografisi üzerinde çalışmaya başladı.



Müzik yapımcısı Clive Davis ve Anthony McCarten henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden ikonik müzisyenle ilgili filmin hazırlıklarını hızlandırdı. McCarten, senaryosunu yazdığı projenin prodüksüyonunu Denis O’Sullivan ile birlikte yönetecek.

