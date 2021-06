Whitney Houston'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

Dünyanın en iyi sesleri arasında gösterilen, sekiz yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Whitney Houston'ın hayatını anlatan filmle ilgili ayrıntılar belli oluyor. BAFTA ödüllü aktris Naomi Ackie, Whitney Houston olarak projede yer alacak.

Beyazperde'nin haberine göre, Sony Pictures ve TriStar Pictures'ın çekeceği biyografi filmi I Wanna Dance With Somebody'de Moses Ingram da Houston'ın uzun süreli asistanı Robyn Crawford'u canlandıracak. Crawford, daha sonra Houston'ın yaratıcı yönetmeni olurken aynı zamanda en yakın arkadaşlarından biriydi.

2022'DE VİZYONA GİRECEK

Oscar adayı Anthony McCarten senaryoyu yazıyor ve Stella Meghie filmi yönetiyor. McCarten'in Muse of Fire Productions şirketinin yanı sıra, filmin yapımcılığını Houston Estate adına Pat Houston yapıyor. Film, 2022 yılında tüm dünyada aynı anda vizyona girecek.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK ÖDÜL ALAN KADIN MÜZİSYENİ

Houston, tüm zamanların en çok ödül alan kadın müzik sanatçısı ve tüm zamanların en çok satan albüm satan müzisyenlerinden biri. Dünya çapında 200 milyondan fazla plak satışı gerçekleştirdi. Altı Grammy, 16 Billboard Müzik Ödülü, 22 Amerikan Müzik Ödülü ve iki Emmy Ödülü kazandı. Houston, ilk oyunculuk deneyimini romantik gerilim filmi The Bodyguard'la yaptı ve filmin müzikleri için ortaya çıkardığı “I Will Always Love You” şarkısıyla Grammy kazandı. I Will Always Love You, müzik tarihinde bir kadın tarafından yapılan, en çok satan single oldu. Film müziği albümü ayrıca Yılın Albümü dalında Grammy kazandı ve tarihin en çok satan film müziği albümü olmaya devam ediyor.

Naomi Ackie, filmde Whitney Houston'ı canlandıracak.

2020'de Whitney Houston, ölümünden sonra Rock & Roll Onur Listesi'ne alındı ​​ve üç RIAA Diamond Ödülüne sahip olan ilk siyahi sanatçı oldu.