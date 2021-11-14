Haberler 14.11.2021 - 10:47
Macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları aralarında Türkçe’nin de olduğu 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith hayatını kaybetti.
88 yaşındaki Smith’in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde evinde öldüğü belirtildi. Dünya kitapları çapında 140 milyondan fazla satan Smith’in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney Ailesi'nin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyor.
"O BİR İKONDU"
İlk kitabı When the Lion Feeds’i 1964’te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith’in ölüm haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Smith’in menajeri Kevin Conroy Scott ise, “Wilbur Smith bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı” dedi.
WILBUR SMITH'İN KİTAPLARI
Courtney serisi
Bencil - (When the Lion Feeds) 1964
Fırtına - (The Sound of Thunder) 1966
Bir Serçe Düştü - (A Sparrow Falls) 1977
Alev Kıyıları - (The Burning Shore) 1985
Hükmedenler - (Power of the Sword) 1986
Gazap - (Rage) 1987
Şimdi Ölmek Zamanı - (A Time to Die) 1989
Tuzak - (Golden Fox) 1990
Yırtıcı Kuş - (Birds of Prey) 1997
Muson Yağmurları - (Monsoon) 1999
Mavi Ufuklar - (Blue Horizon) 2003
Güneşin Zaferi - (The Triumph Of The Sun) 2005
Avcının Kaderi - (Assegai) 2009
Mısır serisi
Nehir Tanrısı - (River God) 1993
Yedinci Papirüs- (The Seventh Scroll) 1995
Büyücüler Kralı- (Warlock) 2001
11. Yazıt- (The Quest) 2007
Çöl Tanrısı- (Desert God) 2014
Ballantyne serisi
Şahin - (A Falcon Flies diğer adı Flight of the Falcon) 1980
Sürek Avı - (Men of Men) 1981
Meleklerin Gazabı - (The Angels Weep) 1982
Leopar Karanlıkta Avlanır - (The Leopard Hunts in Darkness) 1984
Güneşin Zaferi - (The Triumph Of The Sun) 2005
Hector cross serisi
Tehdit Altında - (Those İn Peril) 2011
Kısır Döngü - (Vicious Circle) 2013
Wilbur Smith'in diğer romanları
Maceracılar - (The Dark of the Sun) 1965
Lanetliler Körfezi - (Shout At the Devil) 1968
Altın Madeni - (Gold Mine diğer adı Gold) 1970
Elmas Avcıları - (The Diamond Hunters) 1971
Güneş Kuşu - (The Sunbird) 1972
Gökleri Süsleyen Kartal - (Eagle in the Sky) 1974
Şeytan Çığlığı - (The Eye of the Tiger) 1975
Bir Avuç Kum - (Cry Wolf) 1976
Deniz Kadar Aç - (Hungry As the Sea) 1978
Vahşi Adalet - (Wild Justice) 1979
Fillerin Şarkısı - (Elephant Song) 1991
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