Macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları aralarında Türkçe’nin de olduğu 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith hayatını kaybetti.



88 yaşındaki Smith’in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde evinde öldüğü belirtildi. Dünya kitapları çapında 140 milyondan fazla satan Smith’in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney Ailesi'nin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyor.



"O BİR İKONDU"

İlk kitabı When the Lion Feeds’i 1964’te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith’in ölüm haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Smith’in menajeri Kevin Conroy Scott ise, “Wilbur Smith bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı” dedi.



WILBUR SMITH'İN KİTAPLARI

Courtney serisi



Bencil - (When the Lion Feeds) 1964

Fırtına - (The Sound of Thunder) 1966

Bir Serçe Düştü - (A Sparrow Falls) 1977

Alev Kıyıları - (The Burning Shore) 1985

Hükmedenler - (Power of the Sword) 1986

Gazap - (Rage) 1987

Şimdi Ölmek Zamanı - (A Time to Die) 1989

Tuzak - (Golden Fox) 1990

Yırtıcı Kuş - (Birds of Prey) 1997

Muson Yağmurları - (Monsoon) 1999

Mavi Ufuklar - (Blue Horizon) 2003

Güneşin Zaferi - (The Triumph Of The Sun) 2005

Avcının Kaderi - (Assegai) 2009

Mısır serisi



Nehir Tanrısı - (River God) 1993

Yedinci Papirüs- (The Seventh Scroll) 1995

Büyücüler Kralı- (Warlock) 2001

11. Yazıt- (The Quest) 2007

Çöl Tanrısı- (Desert God) 2014





Ballantyne serisi



Şahin - (A Falcon Flies diğer adı Flight of the Falcon) 1980

Sürek Avı - (Men of Men) 1981

Meleklerin Gazabı - (The Angels Weep) 1982

Leopar Karanlıkta Avlanır - (The Leopard Hunts in Darkness) 1984

Güneşin Zaferi - (The Triumph Of The Sun) 2005



Hector cross serisi

Tehdit Altında - (Those İn Peril) 2011

Kısır Döngü - (Vicious Circle) 2013

Wilbur Smith'in diğer romanları

Maceracılar - (The Dark of the Sun) 1965

Lanetliler Körfezi - (Shout At the Devil) 1968

Altın Madeni - (Gold Mine diğer adı Gold) 1970

Elmas Avcıları - (The Diamond Hunters) 1971

Güneş Kuşu - (The Sunbird) 1972

Gökleri Süsleyen Kartal - (Eagle in the Sky) 1974

Şeytan Çığlığı - (The Eye of the Tiger) 1975

Bir Avuç Kum - (Cry Wolf) 1976

Deniz Kadar Aç - (Hungry As the Sea) 1978

Vahşi Adalet - (Wild Justice) 1979

Fillerin Şarkısı - (Elephant Song) 1991





Sana Söz 3. yeni bölüm fragmanı