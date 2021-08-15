Wilma Elles’in Hollywood’da çekilen filmi ABD'de sinemalarda

Wilma Elles pandemi öncesinde Hollywood Paramount Stüdyosu’nda çekilen Silver Carnation adlı filmde başrolde yer aldı. Film, Calidornia'da gösterime girdi.

İHA 15.08.2021 - 14:42

Wilma Elles’in Hollywood’da çekilen filmi ABD'de sinemalarda

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Türkiye'de ro aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles, Silver Carnation adlı Hollywood yapımı filmde kadın başrolü Ania’yı oynadı. Film İranlı Showmaster ve şair Fereydoun Farrokhzad’ın hayatını anlatıyor.

Farrokhzad’ı Shahryar Rumi canlandırırken, Wilma Elles ise onun Alman karısını oynuyor. Filmin yönetmeni Roy Sartipi, iki başrolün arasındaki kimyayı muhteşem olarak değerlendirdi. Ayrıca Wilma Elles’in doğal ve güçlü oyunculuğunun Amerikan seyircisi tarafından çok beğenildiğini ve filmin büyük başarıyla üç haftadan beri Amerikan sinemalarında olduğunu belirtti.

Yönetmen, yakın zamanda filmin Avrupa’da da beyaz perdeye taşınacağını belirtti.

Oyuncu Elles de sinemanın gidişatıyla ilgili renkli görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.

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