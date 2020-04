Gal Gadot'nun başrolünde yer aldığı Wonder Woman 1984'dan yeni görseller yayınlandı.



Yeni fotoğraflarda Wonder Woman'ın kostümünden detaylar öne çıkarken, diğerinde Chris Pine'ın canlandırdığı Steve Trevor ile birlikte görülüyor.



Wonder Woman 1984, 14 Ağustos 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.



WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI