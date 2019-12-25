Wonder Woman 1984'ten yeni kare

Yıldız oyuncu Gal Gadot'un yine başrolünde yer aldığı Wonder Woman 1984'ten yeni bir fotoğraf yayınlandı.

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İsrailli oyuncu Gal Gadot'un başrolde olduğu DC Sinematik Evreni filmi Wonder Woman 1984'ten yeni bir görsel paylaşıldı. Empire Magazine'e özel olarak sunulan görselde, 1984 yılından özellikler taşıyor.

Wonder Woman 1984 filminde Diana'nın yanı sıra Chris Pine'ın canlandırdığı Steve Trevor karakteri dönüş yapacak.

Wonder Woman 1984, DC filmleri için devamlılık niteliği taşımayacak. Film, izleyicilerini Wonder Woman'ın geçmişine götürecek.

Wonder Woman 1984'ün 5 Haziran 2020 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.

WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI

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