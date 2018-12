Wonder Woman 2’nin çekimleri tamamlandı

Gal Gadot’un başrolde yer aldığı Wonder Woman serisinin ikinci filmi Wonder Woman 1984 filminin çekimleri tamamlandı. Haberi Gal Gadot, Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.



DC Sinematik evreninin en beğenilen filmlerinden biri olan Wonder Woman’ın devam filminin çekimlerinin tamamlandığını ünlü oyuncu, “Başardık. Yeniden!” sözleriyle müjdeledi.

Gadot, “Her ne kadar Wonder Woman’ın ilk çekimleri harika olsa da bu seferki daha farklı ve benzersizdi. Üç farklı ülkede dört farklı yerde çekim gerçekleştirdik. Her gün sete gelen ve bu filme kendini adayan neredeyse 1000 kişilik ekiple gurur duyuyorum. Bu iş için daha iyi çalışma arkadaşları isteyemezdim. Patty Jenkins ile yönetmenim olarak çalıştığım için çok şanslıyım” dedi.

Daha önce Wonder Woman 2’nin ertelendiği, 1 Kasım 2019’da vizyona girmesi beklenirken 5 Haziran 2020’ye ertelendiği açıklanmıştı.

Gadot da kamera arkası fotoğraflarıyla yaptığı Instagram paylaşımında, “Çok mutlu ve heyecanlıyım, 2020’yi bekleyemiyorum” notunu düştü.

WONDER WOMAN FRAGMANI