Asya ve Avrupa’nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia, misafirlerini birçok önemli sanatçıyla buluşturacak. 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Wonderland Eurasia’da konserler gerçekleştirilecek.
13 gün boyunca devam edecek olan ve Hande Yener, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Aleyna Tilki, Murat Dalkılıç&Ece Seçkin, Fettah Can&İdo Tatlıses, Simge Sağın, Mehmet Erdem, Merve Özbey, Manga&Fatma Turgut, Göksel, Derya Uluğ&Sinan Akçıl, Seksendört&Edis’in yer aldığı konserler 21.00’de başlayacak.
KONSER TAKVİMİ
23 Nisan 2019 Salı günü Hande YENER
24 Nisan 2019 Çarşamba günü Serdar ORTAÇ
25 Nisan 2019 Perşembe günü Demet AKALIN
26 Nisan 2019 Cuma günü Aleyna TİLKİ
27 Nisan 2019 Cumartesi günü Murat DALKILIÇ & Ece SEÇKİN
28 Nisan 2019 Pazar günü Fettah CAN & İdo TATLISES
29 Nisan 2019 Pazartesi günü Simge SAĞIN
30 Nisan 2019 Salı günü Mehmet ERDEM
1 Mayıs 2029 Çarşamba günü Merve ÖZBEY
2 Mayıs 2019 Perşembe günü Manga & Fatma TURGUT
3 Mayıs 2019 Cuma günü Göksel
4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Derya ULUĞ & Sinan AKÇIL
5 Mayıs 2019 Pazar günü Seksendört & Edis