1960'ların karşı kültürünü temsil eden, çiçek çocukların ve rockseverlerin beklediği büyük müzik festivali Woodstock, bu yıl yapılmayacak.



50’inci kez organize edilen festival, başlamasına iki hafta kala iptal edildi. İlki 1969 yılında düzenlenen festivalin organizatörleri iptale neden olarak beklenmedik bazı gelişmeleri gösterdi. Dentsu Aegis Network isimli organizasyon, çekilme gerekçesi olarak da "sanatçıların ve katılımcıların güvenliği ile sağlığının güvence altına alınamayacak olunmasını" gösterdi.



Organizatör Michael Lang iptal gerekçesi olarak “yeterli zamanları kalmadığını”belirtti. Ancak festivali yakından izleyen kaynaklar için iptal kararı, festival yerinin değişmesi ve birçok büyük sanatçının katılmayacağını açıklaması sonrası sürpriz olmadı.

Festivalin önce, ilk Woodstock’ın düzenlendiği Bethel bölgesinde yapılacağı açıklanmış, daha sonra gerekli izinler alınamadığı için yine New York eyaletindeki Watkins Glen'de yapılacağı duyurulmuştu. 25 Temmuz tarihinde ise mekanın tekrar değiştirildiği ve Maryland eyaletindeki Merriweather Post Pavilion adlı konser alanında yapılacağı ilan edilmişti. Ancak bu konser alanının en fazla 30 bin kişiyi barındırabiliyor olması ve birçok sanatçının tur programlarıyla çakışması, festivalin yapılmasını neredeyse imkansız hale getirdi.

150 bin kişinin katılması beklenen ve Woodstock 50 olarak duyurulan festivalin ilk açıklanan sanatçı listesinde, Jay-Z, The Killers, Santana ve Miley Cyrus gibi isimler yer alıyordu. Ancak listedeki ünlüler Nisan ayında yaşanan biletlerin satışa çıkarılmama krizinin ardından değişik gerekçelerle festivale katılmaktan vazgeçti.



Festival bütçesinin 50 milyon doları geçmesi ve sponsorların desteklerini erken çekmeleri de yine Woodstock 50’nin iptal sebepleri arasında görülüyor.

1969 yılında yapılan ve müzik tarihine geçen festivalde, Jimmy Hendrix, The Who ve Janice Joplin gibi dönemin en bilinen rock yıldızları ve grupları sahne almıştı.