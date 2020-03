Woody Allen'ın yeni kitabı okuyucularıyla buluşuyor: Apropos of Nothing

75'ten fazla kadının taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan film yapımcısı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam edilirken, Kevin Spacey, Morgan Freeman ve Roman Polanski gibi isimler için de benzer iddialar gündeme geldi. Taciz ve tecavüz iddialarına maruz kalan ve filmleri bunlardan etkilenen isimlerden biri de ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen oldu.

İDDİALARA AÇIKLIK GETİREBİLİR





Evlatlık kızı Dylan Farrow’un tacizle suçladığı, eski sevgilisi oyuncu Christina Engelhardt'ın ise benzer iddiaları gündeme getirdiği ünlü yönetmen Amazon ile davalık bile oldu. Bu süreçte Me Too hareketine destek veren ve iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Woody Allen bugünlerde yeni kitabıyla okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 84 yaşındaki yönetmenin 7 Nisan’da raflarda olacak anı kitabı Apropos of Nothing’in taciz ve tecavüz iddialarına açıklık getirmesi bekleniyor.

ÖZEL VE PROFESYONEL HAYATINI ANLATTI



Grand Central Publishing tarafından yayımlanacak kitapta Allen’ın, hem özel hem de profesyonel hayatını anlattığı; ayrıca sinema, televizyon, tiyatro, edebiyat alanındaki işleri hakkında detaylar verdiği belirtiliyor.

6 ÜLKEDE YAYINLANACAK



Bu yaz ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da yayımlanacak olan kitabın sonraki aylarda diğer ülkelerde de raflardaki yerini alması bekleniyor.