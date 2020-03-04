Woody Allen'ın yeni kitabı okuyucularıyla buluşuyor: Apropos of Nothing

Hollywood'da film yapımcısı Harvey Weinstein ile başlayan ve birçok ismi etkisi altına alan cinsel taciz ve tecavüz iddialarından nasibini alan isimlerden biri olan Woody Allen, yeni anı kitabı Apropos of Nothing ile okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

04.03.2020 - 12:56

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75'ten fazla kadının taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan film yapımcısı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam edilirken, Kevin Spacey, Morgan Freeman ve Roman Polanski gibi isimler için de benzer iddialar gündeme geldi. Taciz ve tecavüz iddialarına maruz kalan ve filmleri bunlardan etkilenen isimlerden biri de ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen oldu. 

İDDİALARA AÇIKLIK GETİREBİLİR


Evlatlık kızı Dylan Farrow’un tacizle suçladığı, eski sevgilisi oyuncu Christina Engelhardt'ın ise benzer iddiaları gündeme getirdiği ünlü yönetmen Amazon ile davalık bile oldu. Bu süreçte Me Too hareketine destek veren ve iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Woody Allen bugünlerde yeni kitabıyla okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 84 yaşındaki yönetmenin 7 Nisan’da raflarda olacak anı kitabı Apropos of Nothing’in taciz ve tecavüz iddialarına açıklık getirmesi bekleniyor.

ÖZEL VE PROFESYONEL HAYATINI ANLATTI

Grand Central Publishing tarafından yayımlanacak kitapta Allen’ın, hem özel hem de profesyonel hayatını anlattığı; ayrıca sinema, televizyon, tiyatro, edebiyat alanındaki işleri hakkında detaylar verdiği belirtiliyor.

6 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Bu yaz ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da yayımlanacak olan kitabın sonraki aylarda diğer ülkelerde de raflardaki yerini alması bekleniyor.

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