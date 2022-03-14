WWF-Türkiye'nin hazırladığı ‘Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeseli puhutv'de

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek üzere bir belgesel film hazırladı. ‘Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeselinde, izleyici İzmir Mordoğan’daki balıkçıların mücadelesine şahitlik ediyor. Belgeselde Mordoğanlı balıkçıların günlük yaşamları, mücadeleleri, denizle ilişkileri ve hayata geçirdikleri örnek ortak yönetim modeli anlatılıyor.



Denizlerimizdeki balık stokları hızla tükeniyor, deniz ekosistemleri hızla kirleniyor ve tahrip oluyor. Bu yok oluş, sadece bir çevre sorunu değil; aynı zamanda Türkiye’deki 13 bin küçük ölçekli tekne ile geleneksel balıkçılık zanaatını sürdüren aileler için geçim kaynağı olması nedeniyle sosyo-ekonomik açıdan da büyük öneme sahip. Küçük ölçekli balıkçılar, Türkiye’deki balıkçı filosunun yaklaşık %90’ını oluşturmalarına karşın toplam avın sadece %10’undan faydalanabiliyor.



Denizlerimizin doğal koruyucuları olan küçük ölçekli balıkçılar, iklim ile ilgili sorunları doğrudan yaşıyor, her gün denizlerimizdeki değişimi gözlemliyor ve bu değişimden en çok onlar etkileniyor.



Küçük ölçekli balıkçılar ile yaklaşık beş senedir işbirliği içinde ortak faaliyetler yürüten WWF-Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı"nda (2022), özel bir belgesel film hazırladı. Belgesel “denizlerin koruyucu”larının karşı karşıya bulundukları zorluklara ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinde üstlendikleri role dikkat çekmeyi amaçlıyor.



"DENİZLERİ CANLI TUTMAK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARLA MÜMKÜN"



Belgesel, doğa koruma kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve iş dünyasının katılımıyla düzenlenen lansman etkinliğinde tanıtıldı. Mordoğanlı balıkçıların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte önce belgesel gösterimi yapıldı, ardından söyleşi düzenlendi.



Etkinlikte konuşma yapan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, “Küçük ölçekli balıkçılık gerek balıkçılıkla geçimini sağlayan toplumların refahı, gerekse deniz ekosisteminin sağlığının korunması açısından kilit bir role sahip. WWF-Türkiye olarak, Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi projemiz kapsamında; balıkçılar, yerel paydaşlar, bilim insanları, karar alıcılar ve STK’lar arasındaki iletişimi ve ilişkileri kuvvetlendirerek çalışıyoruz. Amacımız balıkçılıkla geçinen kıyı topluluklarının geçimini sağladığı balık stoklarını çoğaltma ve uzun vadede gıda ve gelir kaynaklarını güvence altına alma yönündeki çabalarına katkı sağlamak. Küçük ölçekli balıkçılık, gerek bu işle geçimini sağlayan kıyı topluluklarının refahı, gerekse deniz ekosistemlerinin korunması açısından kilit bir role sahip" dedi.

‘Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeseli, dijital platform puhutv üzerinden izlenebilecek.