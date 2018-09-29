X-Men serisinin devam filmi olan ve Dark Phoenix karakterinin hikayesini anlatacak olan Marvel'ın yeni filmi X-Men: Dark Phoenix'i bekleyenlere kötü haber.
Geçtiğimiz gün ilk fragmanına yayınlanan ve 8 Şubat 2019’da izleyiciyle buluşması beklenen filmin vizyon tarihi ertelendi.
Projelerinin vizyon tarihlerinde önemli değişiklikler yapan 20th Century Fox, X-Men: Dark Phoenix7in 7 Haziran 2019’da gösterime girececeğini duyurdu.
Filmin oyuncu kadrosunda Jean Grey rolünde Sophie Turner, Storm rolünde Alexandra Shipp, Cyclops rolünde Tye Sheridan, Quicksilver rolünde Evan Peters, Nightcrawler rolünde Kodi Smit-McPhee, Profesör X rolünde James McAvoy, Magneto rolünde Michael Fassbender ve Mystique rolünde Jennifer Lawrence yer alıyor. Simon Kinberg'ün yönetmen koltuğuna oturduğu filmde kötü karakter olarak iki Oscar adayı Jessica Chastain’i izleyeceğiz.