XXXTentacion'ın yayımlanmamış şarkıları NFT olarak satılacak

XXXTentacion’ın temsilcileri, New York kripto-koleksiyon şirketi YellowHeart ortaklığıyla daha önce resmi olarak piyasaya sürülmemiş materyaller içeren 5 NFT yayımlayacak. Independent Türkçe'nin haberine göre koleksiyon daha önce görülmemiş konser görüntülerinin yanı sıra XXXTentacion'un ilk olarak SoundCloud'da gayri resmi olarak paylaşılan son çalışmalarından beş şarkı içerecek.

"TEK DERDİ MÜZİĞİYDİ"

Rolling Stone'a konuşan merhum yıldızın menajeri Solomon "Sounds" Sobande şunları söyledi:

X’in tüm derdi dinleyicilerine ve hayranlarına doğrudan ulaşmaktı. Yeni, havalı ve özelleştirilmiş bir şeyler yapmak için çok derine inebilirdi. Eminim müziğini sadece bunun için yapardı. Onun için plak şirketi işleri, dağıtım işleri ve tüm bu şeyler ekstraydı. Sadece müziğini yayımlamak, hayranlarına dokunmak ve çekirdek kitlesiyle bir ilişki kurmak istiyordu. Bir albüm yapmaya çalışırken uğraşmanız gereken çok fazla bürokrasi oluyor ve bir NFT yapıyorsanız bunları yapmak zorunda kalmazsınız.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



Gerçek adı Jahseh Onfroy olan 20 yaşındaki sanatçı 2018'de Florida'da Pompano Beach'te vurularak öldürülmüştü. Onfrey öldüğünde 15 ağır suçtan yargılanıyordu ve çok sayıda aile içi şiddet olayıyla suçlanmıştı.



*NFT NEDİR: Kendi türünden bir başka değerle takas edilmesi mümkün olmayan, özgün ve biricik sayısal para ya da çip.