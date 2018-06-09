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Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray ve yapımcı kızı Yağmur Ünal, önceki akşam Ulus Sunset’te Fatih Aksoy’la yemekteydi. Mekan çıkışı görüntülenen üç ünlü isim, fotoğraflarını çeken muhabirlere sürpriz projeleri hakkında bilgi verdi.

SENARYO YAZILIYOR

Fatih Aksoy, 1977 yapımı “Baraj” filmini yeniden çekeceklerini açıkladı: “Türkan Hanım’ın oynadığı, onunla ün kazanmış filmi Yağmur’la yeniden çekeceğiz. Şu an senaryosunu yazdırıyoruz. Önümüzdeki sezon bitmiş olacak.”