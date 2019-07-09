Kariyerinin 15’inci yılında bir kez daha Harbiye’de sahne almaya hazırlanan Yalın, 2004 yılında müzikseverlerle buluştuğu Zalim’den, 2007 yılına damga vuran Cumhuriyet’e; 2012’nin sevilen şarkısı Olmasa da Olur’dan, 2019 yılında çıkan Deva Bize Sevişler’e kadar unutulmaz şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenlere hem romantik hem eğlenceli saatler yaşatacak.

YALIN İLE 5 BİN KİŞİLİK DİSKO



Yalın, konserin bir bölümünde Harbiye Açıkhava sahnesini 5 bin kişilik bir diskoya çevirecek. Sahne dekorundan ışığına, dansçıların kıyafetlerinden aksesuarlarına kadar tüm detaylarıyla dev bir diskoyu andıracak olan bu şovda, izleyenlerde interaktif sürprizlerle eğlenceyi doyasıya yaşayacak. 80’lerin efsane konseptine uygun özel kostümlerle sahne almaya hazırlanan sanatçı, sevenlerini zamanda bir yolcuğa çıkaracak.

HARBİYE’DE İLK



10 Temmuz akşamı bu muhteşem konseri izlemeye gelenler bir ilke de tanıklık edecek. Başarılı sanatçı geçtiğimiz Cuma günü müzikseverlerle buluşturduğu yeni single çalışması Deme Bana Yokum’u ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde canlı olarak seslendirecek.