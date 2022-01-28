Yansımalar 1 Şubat’ta Cemal Reşit Rey'de

“Modern hayatın karmaşasına karşı biraz sadelik ve huzur” temasıyla 90’lı yılların başında müzik hayatına başlayan Yansımalar, 1 Şubat’ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek.

Haberler 28.01.2022 - 13:03

Yansımalar 1 Şubat’ta Cemal Reşit Rey'de

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Yansımalar, 1 Şubat'ta CRR’de verecekleri konserde, 30 yıllık müzik serüvenindeki klasikleşmiş parçaların yanı sıra, bu konser için özel olarak düzenlenmiş eserleri seslendirecek.

Konserde, Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla’ya; gitarda Cem Tuncer, kontrbasta Erdal Akyol, vurmalı çalgılarda ise Ediz Hafızoğlu eşlik edecek. Konserin başlama saati 20.00.

sahnesinde 30 yıla damga vuran Yansımalar kendi adlarını taşıyan ilk albümleri Yansımalar'ı 1991 yılında yayınlamıştı. Grup, büyük ilgi gören ilk albümlerinin ardından; Bab-ı Esrar, Serzeniş, Vuslat, Pervane ve Mektup isimli albümleriyle de geniş dinleyici kitlesine ulaşmıştı. 

30 ve 20 TL olan konser biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten edinilebiliyor.

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