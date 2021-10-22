Yansımalar'dan Trump Sahne'de 30. Yıl konseri

Yansımalar, “30. Yıl” konserleri kapsamında, Trump Sahne'de.



Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla’nın 90’lı yılların başlarında yayınlanan ilk albümleri ile müzik yolculuğuna başlayan Yansımalar, çeyrek asrı aşan müzik serüvenini 25 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek konserle dinleyicilerine aktaracak.



Yansımalar, kendi müziklerini enstrümantal olarak ortaya koymaya karar verdikleri süreçte, Türk müzik piyasasında bir yolun da başlangıcı oldu. İlk albümleri yayınlandığında -o zaman kaset satan- müzik mağazaları kendinden başka örneği olmadığı için Yansımalar albümünü hangi reyona koyacaklarına karar veremiyordu. Yansımalar'ın konumlandırmasına dair bu kararsızlık nedeniyle albüm mağazaların bazılarında Türk sanat müziği bölümünde yer alırken, bir diğerinde pop müziği bölümünde, hatta bazen de oyun havalarının arasında yer alıyordu.

Geçen 30 yılda Yansımalar ile birlikte pek çok yeni topluluk kendi müziklerini oluşturmaya başlayınca başlı başına geniş ve görkemli bir reyon oluştu müzik raflarında.



Geleneksel müziğimize derin bağlarını, kendilerine özgü müzik anlayışlarıyla harmanlayan topluluk, Bab-ı Esrar, Serzeniş, Vuslat, Pervane ve son yayınladıkları Mektup albümleriyle nitelikli ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu.

Yansımalar, klasikleşmiş parçalarının yanı sıra 30. Yıl konserleri için özel düzenlenmiş repertuarı ile dinleyicilerini otuz yıllık içsel bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.



Yansımalar grubunda Aziz Şenol Filiz, ney; Birol Yayla, gitar ve tanbur; Cem Tuncer, gitar; Erdal Akyol, kontrbas; Ediz Hafızoğlu ise vurmalı çalgılar çalıyor.