Yapay zeka Samson ve Delilah'ın sahte olduğunu tespit etti

40 yıl önce satın alınan ve Londra Ulusal Galeri'de sergilenen Peter Paul Rubens'in eseri Samson ve Delilah'ın sahte olduğu belirlendi.



Londra Ulusal Galeri, Peter Paul Rubens'in Samson ve Delilah eserini 1980 yılında satın aldı. Savaşçı Samson’un sevgilisi Delilah tarafından ihanete uğradığı eski bir ahit hikayesini tasvir eden eser o dönem müzayedede satın alınan en pahalı üçüncü parça oldu. Yeni bir yapay zeka 40 yıldır müzede sergilenen eserin sahte olduğunu tespit etti.

SANATÇININ ÖZELLİKLERİNİ BELİRLİYOR



Testler, sanat eserlerinin kimliğini doğrulamak için algoritmalar kullanan bir İsviçre şirketi olan Art Recognition tarafından gerçekleştirildi. Firmanın aracı, derin bir evrişimsel nöronal ağa dayanıyor. Sistem, algoritmayı gerçek eserlerin görüntüleri eşliğinde eğiterek sanatçının özelliklerini belirliyor.



Veri seti daha sonra görüntüleri daha küçük parçalara bölerek daha ince detayları yakalamaya odaklanıyor. Ardından da gerçek olma olasılığını değerlendirmek için resmin özelliklerini analiz ediyor.



148 TABLO İLE KIYASLANDI

Yapay zeka, Samson ve Delilah’ı 148 gerçek Rubens tablosuyla karşılaştırdıktan sonra, sistem sanat eserine yüzde 91 oranında orijinal olmama olasılığını verdi.

"HEP AYNI SONUÇ ÇIKTI"

Art Recognition’ın kurucu ortağı Carina Popovici, Guardian’a sonuçlar karşısında şaşkın olduğunu söyledi. Popovici “Hata yapmadığımızdan gerçekten emin olmak için deneyleri tekrarladık ve sonuç hep aynı çıktı. Her yama, her bir kare, yüzde 90’dan fazla olasılıkla sahte çıktı.”

MÜZE RESMİ OLARAK KABUL ETMEDİ



Art Recognition’dan Popovici sonuçlara şaşırmış olsa da resmin gerçekliği yıllardır tartışma konusu. Akademisyenler, üslubun Rubens’in diğer eserlerinden daha ağır olduğunu iddia ediyorlardı. Hatta parçanın Rubens tarafından boyanmadığının kanıtı olarak da Samson’un kırpılmış ayak parmaklarını ileri sürüyorlardı. Şimdi bu iddialar algoritma ile daha da güçlenmiş oldu. Ulusal Galeri ise Samson ve Delilah’ı sahte olarak henüz tanımlamadı.

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