Yapay zekalı robot Erica bilim kurgu filminde başrol oynayacak

70 milyon dolar  bütçeli bilim kurgu filmi b'nin, başrolünde yapay zekalı robot Erica’nın oynayacağı kesinleşti.

27.06.2020 - 08:19

Yapay zekalı robot Erica bilim kurgu filminde başrol oynayacak

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Sinemada dengeler değişiyor...Yapay zekalı robot Erica; insan DNA’sını mükemmelleştirmek için oluşturduğu bir programdaki tehlikeyi keşfeden ve tasarladığı yapay zeka robotunun kaçmasına yardım eden bir bilim insanının hikâyesini anlatan bilim kurgu filmi b'de başrolde oynayacak.

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre; projenin yaratıcılarından Sam Khoze, oyunculuğun diğer yöntemlerinin yaşam deneyimi gerektirdiğini ancak Erica’nın böyle bir deneyimi olmadığına dikkat çekti. Khoze, Erica’nın beden dili, duyguları ve hareket hızı gibi konuları düzenleyerek karakterini geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Erica’nın bazı sahnelerini Japonya’da çeken yapım şirketi Bondit Capital Media'nın, filmin geri kalanının ise Haziran 2021’de Avrupa’da tamamlanması bekleniyor.

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