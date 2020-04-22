Yapı Kredi bomontiada 23 Nisan Çocuk Festivali Instagram canlı yayınında

23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında, Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabından canlı yayınlanacak atölyeler saat 10.30’da Origami ile başlıyor.

Atölyeye katılmak isteyen çocukların öncesinde renkli veya beyaz A-4 kağıtlar, guaj veya sulu boya ile fırça veya diş fırçası hazırlaması gerekiyor. Saat 11:30’daki Beden Perküsyonu çalışmasını, saat 14:00’te United Colours of Benetton ile Nur Gürel Resim Atölyesi takip edecek. Saat 15:00’te başlayacak İleri Dönüşüm Atölyesi için rulo kağıt, renkli boya, kavanoz ve konserve kutusu, saat 16:00’daki Rüzgar Gülü Atölyesi içinse renkli kağıt, pipet, raptiye ve yapıştırıcı gerekiyor.



PROGRAM



Tarih: 23 Nisan 2020, Perşembe



10:30 - 11:10 Origami Atölyesi



11:30 - 12:15 Beden Perküsyonu



14:00 - 14:40 United Colours of Benetton ile Nur Gürel Resim Atölyesi

15:00 - 15:40 İleri Dönüşüm Atölyesi



16:00 - 16:40 Rüzgar Gülü Atölyesi

Adres: IG @yapikredibomontiada