Yapı Kredi bomontiada Ağustos ayı boyunca açık hava sineması ve birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz gecelerine ayrıcalık katacak etkinlikler kapsamında çarşamba günleri TV+ sponsorluğunda “Açık Havada Başka Sinema”, perşembe günleri Yapı Kredi Worldcard sponsorluğunda “Akustik” serisi, cuma ve cumartesi geceleri ise “Kendine Has Sahne”de konserler yer alıyor.
Eylül ayı sonuna kadar devam edecek etkinliklere katılım ücretsiz.
TV+ İLE AÇIK HAVADA BAŞKA SİNEMA AĞUSTOS PROGRAMI
THE WHITE CROW
7 Ağustos // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
COLETTE
21 Ağustos // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
YULI
28 Ağustos // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu
WORLD AKUSTİK AĞUSTOS PROGRAMI
MOR VE ÖTESİ
1 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
IN HOODIES
8 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
BARLAS TAN ÖZEMEK
22 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
BİRKAN NASUHOĞLU
29 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu
KENDİNE HAS AĞUSTOS PROGRAMI
KORHAN FUTACI
2 Ağustos // Cuma saat: 21.30 // Avlu
NUSAİBİN
3 Ağustos // Cumartesi saat: 21.30 // Avlu