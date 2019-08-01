Yapı Kredi bomontiada Ağustos ayı boyunca açık hava sineması ve birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz gecelerine ayrıcalık katacak etkinlikler kapsamında çarşamba günleri TV+ sponsorluğunda “Açık Havada Başka Sinema”, perşembe günleri Yapı Kredi Worldcard sponsorluğunda “Akustik” serisi, cuma ve cumartesi geceleri ise “Kendine Has Sahne”de konserler yer alıyor.

Eylül ayı sonuna kadar devam edecek etkinliklere katılım ücretsiz.

TV+ İLE AÇIK HAVADA BAŞKA SİNEMA AĞUSTOS PROGRAMI

THE WHITE CROW

7 Ağustos // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

COLETTE

21 Ağustos // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

YULI

28 Ağustos // Çarşamba saat: 21.30 // Avlu

WORLD AKUSTİK AĞUSTOS PROGRAMI

MOR VE ÖTESİ

1 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

IN HOODIES

8 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

BARLAS TAN ÖZEMEK

22 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

BİRKAN NASUHOĞLU

29 Ağustos // Perşembe saat: 21.00 // Avlu

KENDİNE HAS AĞUSTOS PROGRAMI

KORHAN FUTACI

2 Ağustos // Cuma saat: 21.30 // Avlu

NUSAİBİN

3 Ağustos // Cumartesi saat: 21.30 // Avlu